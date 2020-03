Zmarła 14. ofiara koronawirusa w Polsce. Zanotowano kilkadziesiąt nowych zakażeń

W szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To już 14. ofiara patogenu w Polsce; pacjent miał choroby współistniejące. Z kolei w szpitalu w Koszalinie zmarł 75-letni pacjent, ale bezpośrednią przyczyną jego śmierci – wskazuje ministerstwo – nie był patogen z Chin. Jednocześnie resort przekazał informację o potwierdzeniu 34 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Informując początkowo o śmierci 67-latka resort podał, że to 15. ofiara koronawirusa w naszym kraju. W południe poprawiono jednak dane dotyczące dwóch zgonów odnotowanych w środę we Wrocławiu. Okazało się bowiem, że jednej z pacjentów, 71-latek, nie był zakażony patogenem z Chin.



Nowe dane o zakażeniach oznaczają tym samym, że liczba ofiar śmiertelnych w Polsce wynosi 14, a osób z COVID-19 – wzrosła do 1084.



Potwierdzone w czwartek zakażenia dotyczą: dziewięciu osób z woj. lubelskiego, sześciu z woj. śląskiego, czterech z woj. kujawsko-pomorskiego, trzech woj. pomorskiego, trzech z woj. wielkopolskiego, trzech z woj. małopolskiego, trzech z woj. warmińsko-mazurskiego oraz po jednej osobie z woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego.

