Laboratorium zgubiło test na koronawirusa. Pacjent jest w śpiączce

25-letni Amerykanin ze stanu New Jersey walczy o życie, po tym jak laboratorium zgubiło jego test na obecność koronawirusa. Okazało się, że mężczyzna jest zakażony, ale wobec opóźnionego leczenia jego stan się znacząco pogorszył.

Matka Jacka Allarda powiedziała, że jej syn źle się poczuł 13 marca, dostał gorączki, skarżył się na ból pleców, pojawiły się wymioty. – Początkowo myśleliśmy, że ma infekcję nerki – powiedziała Genny stacji PiX11 News.



Lekarze umieścili 25-latka na oddziale intensywnej terapii i wykonali test na obecność koronawirusa, który wysłali do laboratorium. Placówka zgubiła jednak test, który okazał się pozytywny. To opóźniło leczenie Covid-19 o pięć dni.



Gdy okazało się, że mężczyzna jest nosicielem wirusa, został poddany eksperymentalnej terapii lekiem Remdesivir, stosowanym w leczeniu Eboli, który ogranicza aktywność wirusa. Allard został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.



– Mój syn był sportowcem, nie miał innych chorób, ma dopiero 25 lat, a teraz jest poważnie chory. To pokazuje, jak groźny jest koronawirus – przyznała matka chorego.

