Hantle, golarki, planszówki – szał zakupów w dobie koronawirusa

Epidemia koronawirusa zmieniła preferencje Niemców na zakupach – informuje dziennik „Bild”. W sklepach w pierwszej kolejności zniknął papier toaletowy, przez internet ludzie na potęgę zamawiają produkty, które zwykle cieszą się mniejszym wzięciem.

Szef domu wysyłkowego Otto Marc Opelt wskazał, że wzrasta obecnie na przykład popyt na określone produkty higieniczno-toaletowe. Szczególnie wzięciem cieszą się maszynki do włosów i golarki. – Normalnie sprzedajemy 30 golarek dziennie, a teraz schodzi 250 do 300 – wskazał.



Telewizja Deutsche Welle wskazuje, że to efekt restrykcji narzuconych przez władze w przestrzeni publicznej dla wyhamowania epidemii koronawirusa. Zakłady fryzjerskie od poniedziałku są zamknięte i ludzie muszą sobie radzić domowymi sposobami.



Wobec zamkniętych siłowni zwiększył się także popyt na sprzęt sportowy, sprzedaż hantli wzrosła aż sześciokrotnie. Tryb pracy home office sprawił natomiast, że dwukrotnie wzrósł popyt na drukarki i fotele biurowe. Kwarantanna spowodowała zaś, że o 50 proc. zwiększyły się zamówienia telewizorów, o 200 proc. gier planszowych, o 240 proc. farb ściennych.



Oprócz tego Niemcy zamawiają kamery internetowe, termometry lekarskie, zamrażarki i automaty do pieczenia chleba. Mniejszym wzięciem natomiast cieszy się odzież i kostiumy kąpielowe, które zwykle przed sezonem letnim stają się bardzo popularne.

