Rosną góry niezapłaconych faktur. Firmy obawiają się koronawirusa

Ponad jedna piąta firm już nie płaci dostawcom, choć mogłaby to zrobić, bo ma jeszcze z czego. Firmy wolą jednak trzymać pieniądze na czarną godzinę – wynika z sondażu wśród małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Dwie trzecie pytanych już widzą pogorszenie obiegu płatności wywołane epidemią. Obserwacje te potwierdzają firmy zajmujące się ubezpieczaniem należności – jak KUKE – i windykatorzy” – informuje dziennik.



Według cytowanego przez gazetę ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej Piotra Soroczyńskiego „utrata przychodów z dnia na dzień to jeden powód, ale psychologia też odgrywa tu rolę”.



„Reakcja, by trzymać płynność u siebie w sytuacji, gdy nie wiadomo, co będzie dalej, jest naturalna” – mówi Soroczyński w czwartkowym „DGP”.

