Rosyjski myśliwiec znikł z radarów. Trwają poszukiwania pilota

Rosyjski myśliwiec wojskowy Su-27 znikł z radarów nad Morzem Czarnym podczas planowego lotu. Według wstępnych danych wpadł do morza. Jak podało w czwartek rano ministerstwo obrony, trwają poszukiwania pilota.

Do incydentu doszło w środę wieczorem. Agencja RIA Nowosti podała w czwartek, że w rejonie wypadku zarejestrowano sygnały nadajnika radiowego, co daje nadzieję na odnalezienie pilota.



Na miejsce skierowano dwa okręty i śmigłowiec. Najpierw do akcji ratunkowej skierowano samolot An-26, śmigłowiec Mi-8 i mały okręt Floty Czarnomorskiej.



Poszukiwania trwały nocą, ale utrudniały je trudne warunki pogodowe.

