Koronawirus w Chinach: wzrost liczby nowych zakażeń, wszystkie „z importu”

W Chinach kontynentalnych zanotowano ponowny wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa; wszystkie wykryto u osób, które wróciły z zagranicy – poinformowała Narodowa Komisja Zdrowia.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Według opublikowanego komunikatu do końca dnia wykryto 67 nowych przypadków, w porównaniu z 47 dzień wcześniej.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 81 285.



Liczba zgonów wzrosła w tym samym okresie do końca dnia w środę o 6, do 3287.



Tymczasem łagodzone są restrykcje w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei, pierwotnym ognisku pandemii. Po dziewięciu tygodniach od wprowadzenia bezprecedensowej blokady i kwarantanny miasta, w środę częściowo uruchomiono komunikację miejską.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W mieście, według oficjalnych danych, nie ma nowych, potwierdzonych infekcji. Według niektórych źródeł notowane są jednak przypadki bezobjawowe, których nie uwzględnia się w statystykach.