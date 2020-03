„We Włoszech nikt nie umarł”, 5G, dezynfekcja ze śmigłowców – fake newsy o koronawirusie

„W czasie epidemii w Trójmieście ustawiono 100 anten 5G”. Wyłudzenia na „obowiązkowe szczepienia na koronawirusa”. Dezynfekcja obszaru Polski ze śmigłowców – to niektóre fake newsy wokół epidemii, jakie pojawiają się w sieci. Jedenjest szczególnie zaskakujący: „we Włoszech nikt nie zmarł na koronawirusa”.

Źródłem tego ostatniego jest autentyczna wypowiedź wirusologa Matteo Basserati, dyrektora jednego z włoskich szpitali. Jest ona publikowana ze wstępem zredagowanym na potrzeby zwolenników teorii spiskowych.



Nie informuje się w nim, że wypowiedź pochodzi z 26 lutego, z czasu, gdy we Włoszech było 11 ofiar śmiertelnych, nie ponad 7,5 tys. jak dziś. Obecnie Basserati zmienił zdanie i zaleca przestrzeganie zasad kwarantanny.



„W nocy (od 23 do 5) wojsko przeprowadzi dezynfekcję ze śmigłowców” – to fake, który pojawił się w sieci z powołaniem się na naszą antenę: „Cześć. Nie wiem czy oglądacie teraz TVP Info, ale właśnie w tym momencie minister obronynarodowej Mariusz Błaszczak informuje, że w dniu dzisiejszym w godzinach 23.00 - 5.00 na terenie Polski wojsko przeprowadzi dezynfekcję ze śmigłowców więc zamknijcie okna” – głosi wiadomość pojawiająca się na grupach zwolenników teorii spiskowych.



Źródłem jest żartobliwy filmik przedstawiający opryskiwanie miasta niezidentyfikowanym sprayem, ale niektórzy zaczęli przekazywać sobie samą wiadomość, bez video, i potraktowali ją poważnie.



Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało informację.

„Polska nie przepuściła rosyjskich transportów humanitarnych dla swojego sojusznika w UE i NATO, Włoch” – to fake news, o którym informowaliśmy już na portalu tvp.info. Jego źródłem są osoby i media związane z rosyjskimi władzamia celem zdyskredytowanie Polski w oczach sojuszników i opinii międzynarodowej. Polska nie otrzymała z Moskwy prośby o zezwolenie na przelot.Fałszywy jest SMS o treści „RP informuje o obowiązkowych szczepieniach na koronawirusa. Szczepienia zaczna sie 20.03.2020. Koszt 10 zł, opłac aby uniknac kolejek https://nfz582.com/4572”. To zwykła próba wyłudzenia, przed którą ostrzega Ministerstwo Zdrowia.Podobny charakter ma komunikat „z powodu dezynfekcji przesylka nr 002877399111 wymaga dopaty 1.20 PLN. Oplac aby otrzymac dostawe. https://in-post.net/1”. Również tutaj przelew dociera na konto oszustów.

„W Wejherowie odbyła się droga krzyżowa, na którą przyszły tłumy wiernych” – taki fake news pojawił się na Facebooku zilustrowany zdjęciem tłumu uczestników drogi krzyżowej, która miała się odbyć w Wejherowie. Autor domagał się interwencji Policji oraz oskarżał rzekomych uczestników uroczystości, że chcą doprowadzić do tragedii. Ale zdjęcie, rzekomy dowód – pochodziło z 2018 roku.



„Maseczki kupione przez Włochów w Polsce zostały zatrzymane na granicy” – taką informację podał portal lastampa.it., transport 23 tys. maseczek był przeznaczony dla włoskiego regionu Lacjum. Ambasada Włoch w Warszawie za pośrednictwemTwittera poinformowała, że transport jest realizowany i przekazała”podziękowania dla polskich władz za współpracę w tych ciężkich dla Włoch chwilach”.



Informację o rzekomym uruchomieniu „100 anten 5G w Trójmieście” opublikowano na facebookowym profilu „Stowarzyszenie Prawo do Życia Prawda”. Post został już oznaczony przez Facebooka jako informacja nieprawdziwa.



„WOŚP odmówiło wsparcia walki z koronawirusem” – źródłem jest rzekomy screen wpisu, z którego wynika, że Jerzy Owsiak wycofał się z obietnicy przekazania 183 mln zł zebranych podczas 28 finału na rzecz walki z koronawirusem. Jestto informacja fałszywa, ponieważ cel zbiórki tegorocznego finału był inny, a WOŚP ze względów prawnych nie może przekierować pozyskanych środków na walkę z koronawirusem.