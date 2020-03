Rzecznik PSL o słowach Kidawy-Błońskiej: Dla nas święte jest zdrowie i życie Polaków

Dla nas święte jest zdrowie i życie Polaków i ratowanie miejsc pracy – powiedział rzecznik PSL Miłosz Motyka, komentując fragment wypowiedzi wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Kandydatka PO na prezydenta stwierdziła, że „konstytucja jest ważniejsza od ludzkiego życia”.

W środę PSL zamieściło na swoim profilu na Twitterze wpis na temat Kidawy-Błońskiej. Pod zdaniem, że „Milczenie jest złotem”, przedstawiono jej zdjęcie i logo Kidawa2020 oraz cytat „Konstytucja jest ważniejsza od ludzkiego życia” z dopiskiem „Małgorzata Kidawa-Błońska, Prezydium Sejmu, 25 marca 2020r”.

„Zdecydowaliśmy się na to, bo to prawda. Takie słowa, jak potwierdza wicemarszałek (Sejmu) Piotr Zgorzelski, padły. Więc, jak widać, milczenie jest złotem” - odpowiedział Motyka.

Odnosząc się do sytuacji związanej z propozycją zdalnego głosowania posłów podczas piątkowego posiedzenia Sejmu, Motyka przyznał, że nie do końca rozumie, „jak to się stało, że najpierw pani (wice)marszałek Kidawa-Błońska nie głosowała przeciw takiemu głosowaniu, a później zmieniła zdanie, i pod czyim wpływem. Jest to dla nas niezrozumiałe, zwłaszcza, że w Parlamencie Europejskim politycy Platformy Obywatelskiej i politycy ze wszystkich krajów uzgodnili, że będzie można - mimo, że nie jest to przewidziane regulaminem - głosować w Parlamencie Europejskim zdalnie” – powiedział rzecznik ludowców.



Pytany, co PSL chce zasygnalizować, przytaczając właśnie taką wypowiedź wicemarszałek Kidawy-Błońskiej, Motyka powiedział: „Od miesiąca, kiedy tylko pojawił się w Polsce koronawirus, mówimy, że dla nas święte jest zdrowie i życie Polaków, i ratowanie miejsc pracy. To chcemy pokazać”.



Rzecznik PSL podkreślił, że wicemarszałek Zgorzelski opowiadał się za zdalnym głosowaniem posłów. „Mogę zacytować wicemarszałka Zgorzelskiego, który stwierdził, że także ze strony niektórych polityków Platformy Obywatelskiej miał sygnały, że powinno być posiedzenie zdalne, ponieważ zgromadzenie takiej liczby osób, w sumie ponad tysiąca posłów wraz z pracownikami Sejmu, jest potencjalnym zagrożeniem dla ich zdrowia i życia” – powiedział.

Klub KO i koło Konfederacji nie zgodziły się na wtorkowe ustalenia Prezydium Sejmu, by głosowanie nad zmianami regulaminu Izby, które ma wprowadzić możliwość głosowania zdalnego, również odbyło się częściowo drogą zdalną (według propozycji Prezydium na sali obrad miałaby być ograniczona liczna posłów - przedstawicieli klubów; reszta posłów miałaby głosować zdalnie). Posłowie KO wskazywali, że taka forma głosowania nad zmianami w regulaminie byłaby sprzeczna z konstytucją.



Ostatecznie w środę ustalono, że posłowie przyjadą do Sejmu, jednak podczas głosowania nad zmianami w regulaminie zostaną rozmieszczeni w różnych salach. Wątpliwości co do takiego rozwiązania mają jednak PiS i część opozycji - Lewica i PSL-Kukiz'15. Zmiany w regulaminie Sejmu mają umożliwić w piątek głosowanie zdalne nad tzw. tarczą antykryzysową, przygotowaną przez rząd.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, Twitter

Kidawa-Błońska podczas obrad Prezydium Sejmu wstrzymała się w tej sprawie od głosu. Zapytana w Polsat News, dlaczego jej klub postawił weto w sprawie głosowania zdalnego nad nowelizacją regulaminu, odpowiedziała, że tego typu zmiany powinny być wprowadzane „w Sejmie”. „Jeżeli chcemy zrobić regulamin, to musimy to zrobić w Sejmie” – powiedziała wicemarszałek.