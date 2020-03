Sprawca masakry w Christchurch przyznał się do winy

Mężczyzna oskarżony o zabicie 51 osób w jednym z nowozelandzkich meczetów przyznał się przed sądem do stawianych mu zarzutów. Poinformowały o tym nowozelandzkie media. 29-letni Australijczyk Brenton Tarrant przyznał to podczas rozprawy sądowej przed Sądem Najwyższym, która odbyła się w formie telekonferencji z powodu pandemii koronawirusa.

Śledczy postawili mu zarzuty 51 zabójstw, 40 prób zabójstwa oraz oskarżyli go o terroryzm. Wcześniej nie przyznawał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień.



Zamachowiec jest pierwszą w historii osobą uznaną w Nowej Zelandii za terrorystę.



15 marca zeszłego roku uzbrojony m.in. w karabin maszynowy Brenton Tarrant wszedł do meczetu Al Noor w Christchurch krótko po tym, jak rozpoczęła się tam modlitwa. Zabił 42 osoby. 10 minut później pojawił się w siedzibie społeczności muzułmańskiej. Nie mógł dostać się środka, więc otworzył ogień z zewnątrz.

