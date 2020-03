Kolejna pielęgniarka zarażona koronawirusem w woj. świętokrzyskim

Kolejna pielęgniarka z oddziału neurologicznego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie) została zarażona koronawirusem - poinformował dyr. placówki Leszek Lepiarz. Łącznie zarażonych zostało siedem osób: pięcioro pacjentów, z których jeden zmarł w środę przed południem, oraz dwie pielęgniarki.

Łącznie placówka wysłała do laboratorium w Kielcach próbki pobrane od 65 osób: 48 pracowników oddziału neurologicznego i 17 pacjentów. W przypadku siedmiu osób, pięcioro pacjentów i dwóch pielęgniarek, wynik był pozytywny. Jeden z pacjentów, 80-letni mężczyzna, zmarł w środę przed południem. Mieszkaniec powiatu starachowickiego miał choroby współistniejące.



Szpital we wtorek otrzymał informację, że pielęgniarka pracująca w placówce i w szpitalu w Grójcu w woj. mazowieckim została zarażona koronawirusem. Ostatni raz pełniła dyżur w skarżyskim szpitalu na oddziale neurologicznym w dniach 16-17 marca.



Wszyscy pacjenci łącznie z personelem, który we wtorek rano rozpoczął pracę, zostali zamknięci na oddziale i nie mogli go opuszczać. Pobrano od nich próbki do badań, podobnie jak i od personelu oddziału neurologicznego, który pracował wraz z pielęgniarką zarażoną koronawirusem podczas jej ostatniego dyżuru.



Dyrektor szpitala zarządził ewakuację wszystkich pacjentów do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Starachowicach. Personel z oddziału neurologicznego szpitala będzie musiał przejść kwarantannę.

źródło: pap

– Personel sam będzie decydował, gdzie chce przejść kwarantannę. Może to zrobić w domu. Jeśli nie, to mam budynek, w którym wcześniej był oddział chorób zakaźnych. Tam mam możliwość zorganizowania kwarantanny dla naszego personelu – wyjaśnił dyr. skarżyskiego szpitala.