Koronawirus. Czarnek: Czym się różni głosowanie w sali od głosowania w domu?

Czym się różni głosowanie na tablecie w sali numer 311 w budynku U, od głosowania na tablecie w gabinecie u mnie na przykład w domu czy domu pana posła Szejny? Tu nie ma nic sprzecznego z konstytucją – powiedział w programie „Minęła 20” w TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek. Parlamentarzysta skomentował w ten sposób fakt, że posłowie PO i Konfederacji nie poparli pomysłu zdanego głosowania.

Piątkowe posiedzenie Sejmu – ze względu na epidemię koronawirusa – miało mieć inną niż dotychczas organizację. Zgodnie z propozycjami na sali plenarnej miała być ograniczona liczba posłów – przedstawiciele każdego klubu, a pozostali posłowie mieli mieć możliwość udziału w posiedzeniu Sejmu zdalnie.



W środę Prezydium Sejmu podjęło decyzję o zwołaniu na czwartek posiedzenia Izby w formie stacjonarnej, ponieważ nie udało się osiągnąć konsensusu w sprawie wtorkowej propozycji.



Do sprawy odniósł się w programie „Minęła 20” w TVP Info Przemysław Czarnek z PiS. – Nie ma żadnego dobra w tym, że musimy się spotkać w Sejmie, mając możliwość głosowania zdalnego. Bo dzisiaj technika na to pozwala. Tak jak pozwala nam rozmawiać zdalnie, pozwala też głosować zdalnie – powiedział.



– Technika na to pozwala, a my musimy się spotkać pod szantażem Platformy i Konfederacji, wiedząc, że to będzie narażało całą Polskę, mieszkańców całej Polski na utratę zdrowia. Tak się dzisiaj zachowuje absolutnie nierozsądna, nieracjonalna i nieodpowiedzialna opozycja – ocenił.

