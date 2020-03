„Pomogli wrócić ponad 400 Amerykanom”. Mosbacher dziękuje polskiemu MSZ i LOT-owi

„Ogromne podziękowania dla polskiego MSZ i PLL LOT za pomoc w powrocie obywateli USA do Stanów Zjednoczonych w tym trudnym czasie. LOT do Domu pomógł jak dotąd ponad 400 Amerykanom bezpiecznie wrócić do domu, a to jeszcze nie koniec!” – napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Georgette Mosbacher podziękowała w środę na Twitterze polskiemu resortowi spraw zagranicznych oraz Polskim Liniom Lotniczym LOT za pomoc w powrocie obywateli USA do Stanów Zjednoczonych w trudnym czasie pandemii.



Jak wskazywała, akcja „LOT do domu” pomogła jak dotąd wrócić ponad 400 Amerykanom. „A to jeszcze nie koniec! Dziękuję bardzo!” – napisała Mosbacher.



My profound thanks to @MSZ_RP & LOT Polish Airlines for their help flying U.S. citizens back to the United States during this difficult time. #LOTdoDomu has helped more than 400 Americans to return home safely so far, and they’re not done yet! Dziękujemy bardzo! #AmericansHome pic.twitter.com/4MMbsxoqzv