Budapeszt zakazał eksportu substancji stosowanej do leczenia koronawirusa

„Jako że Węgry są jednym z największym na świecie eksporterów tej substancji, teraz na pierwszym miejscu stoi ochrona węgierskiej ludności i zapewnienie zaopatrzenia w lek” – napisano w komunikacie węgierskiego Centrum Informacyjnego Rządu. Wspomniana substancja jest używana do leczenia zakażeń koronawirusem.

Zgodnie z opublikowanym dekretem, w czasie stanu zagrożenia zakazany jest eksport komercyjny z Węgier siarczanu hydroksychlorochiny, a także zawierających go leków. CIR podał, że substancja ta jest stosowana do produkcji leku używanego w kilku krajach do leczenia chorych na Covid-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa.



„Jako że Węgry są jednym z największym na świecie eksporterów tej substancji, teraz na pierwszym miejscu stoi ochrona węgierskiej ludności i zapewnienie zaopatrzenia w lek” – dodano.



Na Węgrzech stwierdzono dotąd 226 przypadków zakażenia koronawirusem. Dziesięć osób zmarło, a 21 uznano za wyleczone.





