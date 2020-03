„Stacja koronawirus”. Nowojorskie metro nadal zatłoczone

Pomimo wprowadzonych ograniczeń wagony nowojorskiego metra nadal są zatłoczone – informuje amerykańska stacja telewizyjna ABC, publikując wideo wykonane we wtorek. Tego samego dnia Deborah Birx odpowiedzialna w Białym Domu za koordynację działań związanych z walką z koronawirusem zaapelowała do obywateli, aby każdy Amerykanin opuszczający obszar metra w Nowym Jorku poddał się dwutygodniowej kwarantannie.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Podczas briefingu prasowego w Białym Domu Birx poinformowała, że ok. 56 proc. przypadków zakażenia koronawirusem w kraju pochodzi z obszaru nowojorskiego metra. W związku z tym poprosiła, aby osoby spoza miasta poddały się po jego opuszczeniu 14-dniowej kwarantannie.



Jak dodała, średnio jedna na tysiąc osób opuszczających Nowy Jork jest zakażona koronawirusem. Podkreśliła, że to 8-10 razy więcej niż na innych obszarach.



Pasażerowie proszeni są także o zachowanie bezpiecznej odległości w wagonach. Jak informuje jednak nadająca w Południowej Kalifornii stacja ABC7, metro jest nadal zatłoczone.

Despite #coronavirus restrictions, NYC subway cars are still PACKED. This video, taken YESTERDAY, shows passengers in an overcrowded train with little evidence of social distancing https://t.co/7ZtPXNuiTS pic.twitter.com/ME5tSPIvWu