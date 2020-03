Wyłudzenia na koronawirusa. Nowa metoda cyberprzestępców

Cyberprzestępcy podszywający się pod jednego z operatorów na rynku usług kurierskich wykorzystali obawy związane z koronawirusem do próby bankowego oszustwa. Młoda białostocczanka miała opłacić niewielki koszt rzekomej dezynfekcji przesyłki; niewiele brakowało, by straciła 35 tys. zł.

NASK ostrzega przed cyberatakami „na koronawirusa” Cyberprzestępcy wykorzystują poszukiwanie informacji o epidemii koronawirusa do wyłudzenia danych logowania do Facebooka i kodów BLIK – ostrzega... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak poinformował zespół prasowy podlaskiej policji, dzięki szybkiemu przekazaniu policji informacji o kradzieży, udało się zablokować transakcję z konta 29-latki.



Cała historia zaczęła się od SMS-a, który kobieta dostała na swój telefon. Wynikało z tej informacji tekstowej, że z powodu konieczności dezynfekcji przesyłki (był podany jej numer) powinna dopłacić niewielką kwotę; chodziło o 1,2 zł. W tym celu podano link z nazwą, wskazujący na jedną z firm kurierskich.



Kobieta uznała wiadomość za wiarygodną, skorzystała z linku i zaczęła logowanie na stronie, do której ją przekierował. Tam wybrała swój bank, by opłacić rzekome dodatkowe koszty. Strona, na którą została przekierowana była fałszywa, wszystkie informacje (login i hasła do konta) trafiły do oszustów, a ci posłużyli się nimi do logowania na prawdziwe konto pokrzywdzonej.



Potwierdzając dokonanie przelewu poprzez wpisanie hasła SMS-owego, kobieta nie zauważyła, że prawdziwy przelew jest na kwotę 35 tys. zł. Zorientowała się dopiero po fakcie, gdy z konta zniknęła tak duża kwota, ale na tyle szybko, że telefoniczne zgłoszenie przestępstwa policji pozwoliło funkcjonariuszom zadziałać skutecznie. Ostatecznie przelew został zablokowany i pieniądze nie trafiły na inne konto.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Policja zwraca uwagę, że przestępcy w czasie zagrożenia pandemią koronawirusa mogą wykorzystywać obawy ludzi i budować różne scenariusze oszustw z tym związanych. Przestrzega przed otwieraniem wiadomości od nieznanych nadawców i korzystaniem z przesyłanych przez nich linków.