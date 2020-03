Iran obawia się drugiej fali koronawirusa

Władze w Teheranie zakazały mieszkańcom podróży pomiędzy miastami, ale wiele osób to zignorowało. – To może spowodować drugą falę zachorowań – obawia się rzecznik irańskiego rządu Ali Rabiei.

Iran był pierwszym krajem na Bliskim Wschodzie, do którego dotarł koronawirus. Do tej pory odnotowano tam ponad 2 tysiące ofiar i 27 tysięcy zakażeń. Iran jak dotąd nie zakazał mieszkańcom wychodzenia z domów, a zakaz podróżowania oraz zbierania się w miejskich parkach wprowadzany jest dopiero teraz, po ponad miesiącu od pojawienia się patogenu.



Kilka dni temu, przed początkiem perskiego nowego roku władze apelowały o powstrzymanie się od tradycyjnych podróży do rodzin. Rzecznik rządu Ali Rabiei mówi jednak, że okazało się to nieskuteczne. – Niestety, część Irańczyków zignorowała ostrzeżenia resortu zdrowia i podróżowała w czasie nowego roku. To może spowodować drugą falę zachorowań – mówił. Teraz za złamanie zakazów grożą kary, choć nie poinformowano jakie.



W Iranie zamknięte są szkoły, uczelnie, biura i meczety, a władze apelują, by zostać w domach. Zarówno Iran, jak i ONZ apelują o czasowe zniesienie sankcji wobec Teheranu. – Sekretarz generalny ONZ zaapelował do społeczności międzynarodowej o wsparcie wysiłków Iranu – mówi rzecznik szefa ONZ Stephane Dujarric. Sankcje oraz zły stan gospodarki sprawiły, że w Iranie brakuje podstawowych leków, a poziom opieki zdrowotnej jest niski.



Pomoc Iranowi zaproponowały niedawno Stany Zjednoczone. Władze w Teheranie odrzuciły jednak propozycję i poinformowały, że jeśli Waszyngton chce pomóc Iranowi, to powinien wycofać się z nałożonych niedawno sankcji gospodarczych.

źródło: IAR, PAP

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała tymczasem o dostarczeniu do Iranu transportu leków i środków medycznych do walki z koronawirusem. WHO twierdzi, że od początku epidemii do Teheranu dotarło siedem takich transportów.Wcześniej w środę Ministerstwo Zdrowia tego kraju podało, że w ciągu ostatnich 24 godzin zmarły kolejne 143 osoby zakażone koronawirusem, a liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła do 2077. W sumie od początku epidemii w Iranie odnotowano 27 017 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował na Twitterze przedstawiciel resortu zdrowia Alireza Wahabzadeh. Przez ostatnią dobę przybyło 2 206 nowych zakażonych.