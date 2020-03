Eksplozja amunicji w Głogowie. Ojciec z trzyletnią córką trafili do szpitala

Do wybuchu amunicji w swoim mieszkaniu doprowadził 51-letni mieszkaniec Głogowa. W wypadku ucierpiał on i jego 3-letnia córka. Zarówno ojciec, jak i dziecko trafili do szpitala. Policja ewakuowała mieszkańców na czas oględzin miejsca zdarzenia.

Rzecznik głogowskiej policji podinsp. Bogdan Kaleta poinformował, że do zdarzenia doszło w środę po południu w jednym z mieszkań na osiedlu Kopernika w Głogowie.



– 51-letni mężczyzna, manipulując przy starej amunicji, którą posiadał w swoim mieszkaniu, doprowadził do wybuchu. On sam doznał urazu dłoni. Poszkodowana została też jego trzyletnia córka. Oboje trafili do szpitala – powiedział policjant.



Zaznaczył, że nie chodzi o duże pociski czy bomby.



– Ten wybuch nie uszkodził też pomieszczeń czy budynku. Jednak ewakuowaliśmy mieszkańców na czas oględzin przez prokuratora i specjalistów. Ludzie przebywają obecnie w podstawionych przez władze miejskie autobusach komunikacji zbiorowej. Potem powrócą do mieszkań – powiedział policjant.





