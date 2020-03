Koronawirus. Metallica udostępnia koncerty online

Począwszy od tego tygodnia amerykański zespół heavymetalowy i thrashmetalowy co poniedziałek będzie udostępniać za darmo całe swoje koncerty online. Metallica chce w ten sposób zachęcić swoich fanów, aby zostali w domu ze względu na pandemię COVID-19.

Tom Hanks apeluje o pozostanie w domach „Czujemy się coraz lepiej, od naszych pierwszych objawów minęły już dwa tygodnie. Izolacja pomaga. Dzięki niej nie przekazujemy nikomu wirusa i od... zobacz więcej

W ten poniedziałek odbyła się pierwsza transmisja w ramach nowej akcji. Fani mogli zobaczyć ponaddwugodzinny koncert, który zespół zagrał w Irlandii w Slane Castle, w czerwcu 2019 roku. Była to część trasy promującej album „Hardwired...To self Destruct”. Jest ona nadal dostępny do obejrzenia.



Metallica podczas tego koncertu wykonała m.in. takie utwory, jak – „One”, „Master Of Puppets”, „For Whom The Bell Tolls”, „Creeping Death”, czy „Seek and Destroy”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Kolejna transmisja odbędzie się już 30 marca. Można ją będzie obejrzeć na Facebooku lub koncie YouTube zespołu.