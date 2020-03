Prokurator wstrzymuje działalność klinik aborcyjnych w związku z epidemią koronawirusa

Stanowy Prokuratur Generalny polecił wstrzymanie działalności 22 klinik aborcyjnych działających na terenie Teksasu w USA. W obliczu obostrzeń związanych z pandemią Ken Paxton uznał, że przerywanie ciąży nie jest zabiegiem „medycznie koniecznym”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Tym samym, pod karą grzywny (1000 dolarów) i więzienia (do 180 dni), zawieszono wszelkie procedury aborcyjne, które nie mają na celu ratowania życia lub zdrowia matki. Decyzja prokuratora to rezultat wcześniejszego rozporządzenia teksańskiego gubernatora Grega Abbotta, który nakazał, by szpitale na terenie stanu były gotowe na przyjęcie chorych zarażonych koronawirusem.



Kilka dni temu Prokurator Generalny stanu Ohio nakazał wstrzymanie usług w klinikach aborcyjnych należących do aborcyjnego giganta Planned Parenthood. Mimo wydanych wcześniej instrukcji stanowych władz kierujących opieką zdrowotną, które w obliczu pandemii anulowały „wszystkie nieistotne lub planowe operacje i procedury z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej”, w placówkach aborcyjnych w Dayton i Cincinnati nadal dokonywano lub oferowano „usługi” przerywania ciąży.



Obrońcy życia przypominają, że mimo epidemii COVID-19, kliniki aborcyjne na całym świecie pozostają otwarte, a przedstawiciele przemysłu aborcyjnego i legislatorzy w wielu krajach starają się w tym czasie nawet zwiększyć dostęp do aborcji.



W wielu przypadkach zamiast aborcji chirurgicznej oferuje się tabletki aborcyjne, które są zamawiane drogą internetową i dostarczane do domu przez firmy kurierskie.

#wieszwiecej Polub nas