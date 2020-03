Koronawirus. Co z obrzędami Wielkiego Tygodnia? Watykan wydał dekret

W krajach dotkniętych pandemią, gdzie ludzie nie mogą się gromadzić, biskupi i kapłani powinni celebrować obrzędy Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Ci mogą przyłączyć się do modlitwy w domu i uczestniczyć w obrzędach dzięki transmisjom – to zalecenia watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny.

25 marca opublikowany został szczegółowy dekret Kongregacji, uzupełniony zaleceniami dla diecezji na całym świecie, dotyczący formy i przebiegu uroczystości Wielkiego Tygodnia w okresie pandemii koronawirusa.



„Ponieważ data Wielkanocy nie może być przeniesiona, w krajach dotkniętych chorobą, gdzie istnieją ograniczenia w gromadzeniu się i przemieszczaniu osób, biskupi i kapłani powinni celebrować obrzędy Wielkiego Tygodnia bez udziału ludu i w odpowiednim miejscu, unikając koncelebry i pomijając przekazanie sobie znaku pokoju” – ogłosiła kongregacja kierowana przez kardynała Roberta Saraha.



Zalecono, aby poinformować wiernych o godzinie rozpoczęcia uroczystości, tak by mogli przyłączyć się do modlitwy w domach. Ponadto Kongregacja wskazała, że pomocne mogą transmisje w mediach.



W opisie kolejnych mszy i nabożeństw Wielkiego Tygodnia znajduje się zalecenie, aby w Niedzielę Palmową obrzęd upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy odbył się wewnątrz budynku sakralnego.



Powtórzona została sugestia, aby ewentualnie przenieść msze Krzyżma (odprawiane w katedrach w Wielki Czwartek rano – w kościołach parafialnych nie odprawia się wówczas mszy) na późniejszy termin. W inaugurującą Triduum Paschalne tego samego dnia po południu Mszę Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd obmycia nóg, a także procesję.

W punkcie dotyczącym Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek Watykan zalecił przygotowanie modlitw w intencji osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych.

„Akt adoracji Krzyża (jeden z kluczowych obrzędów wielkopiątkowej liturgii) przez pocałunek należy ograniczać wyłącznie do celebransa” - głosi dokument Kongregacji.



Jak zaznaczono, msze Wigilii Paschalnej w Wielką Noc należy odprawić wyłącznie w katedrach i kościołach parafialnych.



Dekret kończy postanowienie, że „wyrazy pobożności ludowej i procesje, które wzbogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, mogą, w zależności od oceny biskupa diecezjalnego, zostać przeniesione na inne dogodne dni, na przykład 14 i 15 września” (święta Podwyższenia Krzyża Św i Matki Bożej Bolesnej).