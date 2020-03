Zamknięte granice. Rząd podjął kolejną decyzję

Wprowadziliśmy zamknięcie granic naszego kraju w związku z rozwojem epidemii w Europie i na świecie od 15 marca na 10 dni. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, ta decyzja została przedłużona o 20 dni, tak że granice naszego kraju pozostają zamknięte do 13 kwietnia – poinformował w środę szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Decyzja ma związek ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Jak podkreślił Kamiński, nie oznacza to zamknięcia kraju na przepływ towarów.



– Absolutnie nie ma żadnych ograniczeń i wszelkie towary, które są niezbędne dla naszych obywateli, dla naszego kraju płynnie przekraczają granice – zapewnił szef MSWiA.



Zaznaczył też, że wprowadzono pewne nowe obostrzenia dotyczące przekraczania granic przez polskich obywateli pracujących na co dzień zagranicą.



– Od piątku te osoby, które będą przekraczały granicę polską, będą poddane rygorowi kwarantanny dwutygodniowej. Mają dwa dni ci obywatele, żeby ustabilizować swoją sytuację zawodową, mogą zostać po drugiej stornie granicy, mają czas na wynajęcie tymczasowych kwater, być może pracodawcy ich będą w tym im pomocni. Natomiast musimy zaostrzyć pewne rygory sanitarne – powiedział Kamiński.



Dodał, że nie można dopuścić, żeby obywatele przyjeżdżający do Polski, zwłaszcza z krajów, gdzie poziom zakażeń koronawirusem jest wyższy, mogli swobodnie przekraczać granice.



– Tylko do piątku osoby pracujące po drugiej stronie granicy mogą tę granicę swobodnie przekraczać – zaznaczył Kamiński.

