News portalu tvp.info: Do Polski przyleci 300 m3 maseczek i sprzętu ochronnego do walki z koronawirusem

W czwartek do naszego kraju przylecą samoloty KGHM i Agencji Rozwoju Przemysłu ze sprzętem niezbędnym do walki z epidemią koronawirusa – ustalił portal tvp.info. Maseczki ochronne i chirurgiczne, specjalne kombinezony, gogle oraz okulary i rękawiczki, które chronią medyków przed koronawirusem, łącznie przesyłka ma pojemność 300 m3. W transporcie są też respiratory. Cała operacja to realizacja zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy.

– Sprowadzimy maseczki i inny potrzebny sprzęt medyczny z Chin – ujawnił na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda. Portalowi tvp.info udało się ustalić, o jakiej skali pakunku mowa.



Samoloty przywiozą do Polski maseczki ochronne, maseczki chirurgiczne, maski FFP2, specjalne kombinezony, gogle, okulary ochronne, rękawiczki i respiratory w dziesiątkach i setkach tysięcy sztuk. Mają one ochronić personel medyczny przed zarażeniem się koronawirusem. Łączna pojemność zamówienia KGHM i ARP to 300 metrów sześciennych.



Jak udało nam się ustalić, kolejne partie niezbędnego sprzętu medycznego, zamówione przez inne Spółki Skarbu Państwa oraz Agencję Rezerw Materiałowych, przylecą w kolejnych dniach, od czwartku do początku kwietnia.



Samoloty przywiozą: 20 nowoczesnych respiratorów medycznych, 100 tysięcy sztuk kombinezonów, 500 tysięcy maseczek ochronnych oraz 200 tysięcy par gogli medycznych.

