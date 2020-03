Kluby piłkarskie obniżą zarobki zawodników z powodu epidemii koronawirusa

Piłkarze Wisły Kraków zadeklarowali, że w związku z pandemią koronawirusa, która spowodowała m.in. zawieszenie rozgrywek ekstraklasy, są gotowi na działania mające uchronić klub przed utratą płynności finansowej. Wcześniej na podobne kroki zdecydował się Śląsk Wrocław.

Pod oświadczeniem opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej „Białej Gwiazdy” podpisali się: kapitan zespołu Jakub Błaszczykowski i trener Artur Skowronek.



„Wisła Kraków jest dla nas, tak samo jak dla setek tysięcy kibiców, czymś więcej niż tylko miejscem pracy. Pokazaliśmy to zaangażowaniem na boisku, podnosząc się wspólnie ze strefy spadkowej, pokażemy to również poza boiskiem, ponosząc solidarnie część kosztów ogarniającego nas kryzysu” – napisano.



Poinformowano, że „zarówno drużyna, jak i sztab szkoleniowy wyrażają gotowość do uczestnictwa w programie oszczędnościowym w zakresie ustalonym z władzami klubu i władzami polskiej piłki”. „Biała Gwiazda” jest drugim klubem ekstraklasy, którego piłkarze wyrazili zgodę na obniżkę zarobków.





Wcześniej podobną deklarację złożyli gracze Śląska Wrocław. Drużyna poinformowała, że w związku z pandemią koronawirusa częściowo zostaną zmniejszone wynagrodzenia zawodników. Klub z Dolnego Śląska jest pierwszym w Polsce, którego gracze zgodzili się na taki krok.

Klub zapewnił, że zmiany w wypłacie wynagrodzeń zostały wypracowane w porozumieniu z piłkarzami, a cała sytuacja wynika z troski o stabilność finansową Śląska. Zawodnicy będą otrzymywać od 15 do maksymalnie 30 proc. swoich podstawowych pensji.



„Rozumiemy powagę sytuacji, która dotyka nas wszystkich. Wierzymy, że tylko jednocząc się w obliczu problemów, możemy je wspólnie przezwyciężyć” – skomentował na oficjalnej stronie internetowej Śląska kapitan zespołu Krzysztof Mączyński.



Klub ze stolicy Dolnego Śląska podkreślił, że zawieszenie części wynagrodzeń to sposób na zminimalizowanie strat w okresie, w którym z powodu zawieszenia rozgrywek ligowych klub nie generuje żadnych przychodów.



Jednocześnie klub poinformował, że zamrożenie wypłat całych pensji nie będzie dotyczyło najmłodszych zawodników, którzy zarabiają najmniej.



– To inicjatywa rady drużyny, która świadczy o odpowiedzialności doświadczonych zawodników i prawdziwym charakterze naszego zespołu – powiedział prezes Śląska Piotr Waśniewski.





