Dzwony zabiją na znak braterstwa z cierpiącymi z powodu koronawirusa

Wieczorem dzwony kościołów katolickich we Francji będą bić przez 10 minut. To na znak solidarności narodowej z cierpiącymi z powodu koronawirusa. Taką decyzję podjął tamtejszy episkopat.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Nasz kraj wraz z wieloma innymi przechodzi ciężką próbę. Prezydent wezwał nas do odłożenia na bok podziałów i przeżywania tego okresu w braterstwie” – przypomnieli biskupi w komunikacie.



Zaproponowali wszystkim Francuzom, aby 25 marca o godz. 19.30 na dźwięk dzwonów zapalili w oknie świeczkę w celu okazania swej komunii „ze zmarłymi, chorymi i ich bliskimi, ze wszystkimi leczącymi i tymi, którzy umożliwiają życie naszego kraju”.



Francuski episkopat wyraził przekonanie, że wspólnota narodowa wzrośnie poprzez przejście tego doświadczenia. Przypomniano, że od wielu lat ludzkość intuicyjnie czuje, iż „musi radykalnie zmienić swój sposób życia”, odchodząc od indywidualizmu, pogoni za zyskiem i konsumpcjonizmu.



Choć kościoły pozostają we Francji otwarte, to nie mogą się w nich odbywać żadne msze ani nabożeństwa. Wielu księży sprawujących msze prywatnie, transmituje je dla wiernych w internecie.





#wieszwiecej Polub nas