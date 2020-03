Terlecki do dziennikarki TVN: Jesteśmy w polskim parlamencie, nie w Bundestagu

Politycy opozycji chcą, by mimo epidemii Sejm obradował w normalnym trybie. Nie przyjmują propozycji marszałek Sejmu, by ograniczyć liczbę parlamentarzystów w izbie niższej. O ten problem był pytany przez dziennikarzy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – Ale Bundestag obradował dziś normalnie – zwróciła się do niego dziennikarka TVN. – Ale my jesteśmy w polskim parlamencie – odpowiedział jej Terlecki.

We wtorek odbyły się posiedzenia Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów; marszałek Sejmu Elżbieta Witek przedstawiła propozycje zmian w regulaminie i wprowadzenia w nim nowych rozwiązań dotyczących organizacji posiedzeń Sejmu w czasie epidemii i stanów nadzwyczajnych.



Projektowane nowe reguły miałyby dotyczyć już piątkowego posiedzenia, na którym Sejm ma zająć się rządowym projektem pakietu antykryzysowego.



Witek poinformowała, że prezydium Sejmu przyjęło projekt uchwały ws. zmian w regulaminie Izby. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami na sali plenarnej ma być ograniczona liczba posłów - każdy klub będzie miał swoich przedstawicieli, a pozostali posłowie mają mieć możliwość udziału w posiedzeniu Sejmu zdalnie.



Propozycję tę krytykowali politycy PO; wskazywali, że rozwiązania zaproponowane przez marszałek Witek są sprzeczne z konstytucją. - Nie widzimy podstaw, by w ten sposób organizować pracę Sejmu, by praca stała się fikcją - stwierdził szef PO Borys Budka.



O komentarz do tej sprawy był także pytany wicemarszałek Ryszard Terlecki. Zapytany przez jedną z dziennikarek TVN o to, dlaczego polski Sejm nie obraduje normalnie, tak jak dzieje się to w przypadku niemieckiego Bundestagu Terlecki odparł: „Ale my nie jesteśmy w Bundestagu, tylko w polskim parlamencie”.

źródło: portal tvp.info

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm ma zająć się rządowym projektem pakietu antykryzysowego, nazywanym tarczą antykryzysową. Projekt to odpowiedź rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.