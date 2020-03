Prezydent: W tarczy antykryzysowej ułatwienia dla rolników i strażaków ochotników

W projekcie ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej znajdą się nowe zapisy dotyczące m.in. rolników i strażaków ochotników – poinformował na briefingu prasowym prezydent Andrzej Duda. Jednym z postulatów głowy państwa jest, by prowadzący działalność rolniczą byli zwolnieni z płacenia składek KRUS – podobnie jak przedsiębiorcy odprowadzający składki na ZUS. Rolnicy otrzymają też te same formy pomocy co osoby fizyczne, w tym m.in. zasiłek z tytułu opieki nad dziećmi do ósmego roku życia.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Andrzej Duda przyznał, że na spotkaniu zespołu zarządzania kryzysowego rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim i szefową resortu rozwoju Jadwigą Emilewicz o zapisach ustawy pomocowej. Jego intencją – wyjaśnił – było, by rolnicy byli traktowani jak przedsiębiorcy i przysługiwały im te same formy pomocy.



Prezydent podkreślił, że rozwiązania zawarte w projekcie pakietu mają ochronić w naszym kraju miejsca pracy i przedsiębiorców.



– A więc generalnie mają służyć całemu naszemu społeczeństwu; temu, by w jak największym stopniu ochronić Polaków przed kryzysem gospodarczym, który nieuchronnie zostanie wywołany przez tę sytuację, która widzimy wokół – powiedział



Oprócz ułatwień dla rolników do pakietu antykryzysowego zostaną wprowadzone także przepisy dotyczące strażaków ochotników, zwalniające ich czasowo z okresowych badań lekarskich oraz egzaminu, jeśli posiadają oni zaświadczenie ukończenia kursu – oświadczył prezydent.

Jak tłumaczył, pojawiają się problemy wynikające z obowiązujących normalnie przepisów, m.in. dla strażaków ochotników, którzy są także ratownikami.



– Na przykład (...) obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania służby strażacko-ratowniczej, ale także i egzaminów weryfikacyjnych – wskazał Duda.



Jak zaznaczył, trudno sobie w czasie epidemii wyobrazić, by strażacy mieli odbywać badania i „obciążać służbę zdrowia”. Wskazał, że chodzi o ok. 5 tys. strażaków ochotników miesięcznie.



– Zwróciłem się do ministra zdrowia i do szefa MSWiA, aby do pakietu antykryzysowego zostały także wprowadzone przepisy, które zwalniają z obowiązku odbywania okresowych badań lekarskich przez czas trwania stanu epidemicznego, ale również zwolnią z obowiązku odbywania tego egzaminu, jeśli ktoś przeszedł kurs i ma odpowiednie zaświadczenie ukończenie tego kursu – poinformował prezydent.

#wieszwiecej Polub nas

Andrzej Duda przekazał również, że rozmawiał z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem o środkach ochronnych dla personelu medycznego oraz odczynnikach wykorzystywane do produkcji płynów dezynfekcyjnych.

– W czwartek pierwszy samolot z Chin z wyposażeniem medycznym wyląduje w Polsce; w najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych samolotów – zadeklarował.



Szacowana wartość pakietu działań osłonowych dla gospodarki to około 212 mld złotych. Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów: ochrona miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.



Przygotowana przez władze specustawa przewiduje m.in. pokrycie przez państwo do 40 proc. pensji pracowników w małych firmach, które poniosły straty. Rząd zaproponował również mikropożyczki, ulgi w kredytach oraz inwestycje w gospodarkę. Priorytetem rozwiązań tarczy antykryzysowej jest ochrona miejsc pracy oraz wsparcie przedsiębiorców, również tych na samozatrudnieniu.