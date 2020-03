Zmarła 13. osoba zarażona koronawirusem

W szpitalu w Bolesławcu zmarła kolejna osoba zarażona koronawirusem - podało ministerstwo zdrowia. To 71-letni mężczyzna, który miał choroby współtowarzyszące. Według lokalnych mediów zmarły to kierowca PKS. Do tej pory wskutek epidemii w Polsce zmarło 12 osób. Resort poinformował też o kolejnych potwierdzonych 31 przypadkach zakażeniach.

Nowe przypadki dotyczą 11 osób z woj. dolnośląskiego, siedmiu z woj. wielkopolskiego, czterech z woj. podkarpackiego, dwóch z woj. kujawsko-pomorskiego, dwóch z woj. lubuskiego, dwóch z woj. śląskiego oraz po jednej osobie z woj. małopolskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 957. 13 osób zmarło.

