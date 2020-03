Fatima: „Bezprecedensowy akt” poświęcenia Portugalii i Hiszpanii Jezusowi i Maryi

O godz. 18.30, w sanktuarium Matki Bożej w Fatimie biskup miejsca, kard. António Marto poświęci Portugalię i Hiszpanię Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. „Bezprecedensowy akt” zawierzenia poprzedzi różaniec, odmówiony w języku portugalskim i hiszpańskim – informuje sanktuarium. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poprosił, by do aktu zawierzenia włączyć też Polskę.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak informuje Konferencja Episkopatu Portugalii, „wszystkie diecezje będą zjednoczone w modlitwie różańcowej w intencjach całego świata, w szczególności Portugalii, w dramatycznej sytuacji, którą przeżywamy w związku z pandemią Covid-19”.



Na koniec nabożeństwa, odmówiona zostanie modlitwa zawierzenia, która – jak informuje sanktuarium w Fatimie – jest „bezprecedensowym aktem”, w którym dwa kraje wspólnie powierzą się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.



W celebrację włączy się również Konferencja Episkopatu Hiszpanii. Jak informuje sanktuarium, „inicjatywa wyszła od grupy wiernych świeckich, którzy zgromadzili tysiące podpisów pod wnioskiem skierowanym do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, która następnie skonsultowała to ze wszystkimi portugalskimi biskupami, którzy zgodzili się na tę prośbę”.



Pierwsze zawierzenie Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi miało miejsce 13 maja 1931 r., osiem miesięcy po oficjalnym uznaniu objawień fatimskich przez biskupa diecezji Leiria-Fatima, pod koniec narodowej pielgrzymki portugalskiego kościoła do Fatimy.

Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w komunikacie z 24 marca poprosił kard. Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył Kościół w Polsce w akt zawierzenia.



„Przewodniczący Episkopatu prosi o włączenie się w modlitwę w intencji ustania epidemii, osób chorych, służb medycznych i sanitarnych oraz za zmarłych i ich rodziny. Jednocześnie zachęca do pomocy potrzebującym” – zaznaczył rzecznik Episkopatu Polski.



Jak poinformował rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik, arcybiskup Gądecki zawierzy Polskę Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi „w duchowej łączności z sanktuarium Matki Bożej w Fatimie”.





#wieszwiecej Polub nas