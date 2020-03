Koronawirus a I komunie święte: w Poznaniu jest już decyzja

Do czasu ustania epidemii należy odwołać wszystkie I komunie święte; potem o ich terminie niech indywidualnie decydują rodzice – polecił metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Hierarcha nakazał odwołać wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i z ich rodzicami.

W dekrecie wydanym w związku z zagrożeniem koronawirusem abp Gądecki poinformował, że jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy do czasu ustania epidemii odwołać wszystkie I komunie święte.



„Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I komunii świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości. Gdyby rodzice zdecydowali się na I komunię świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę” – polecił abp Gądecki.

Jak dodał, gdyby rodzice nie zdecydowali się na I komunię swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić później, kiedy sami uznają, że zagrożenie minęło.

Abp Gądecki poinformował, że do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i z ich rodzicami.



„Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi)” – podał.



Jednocześnie metropolita poznański zachęcił duszpasterzy, aby byli w stałym kontakcie z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.