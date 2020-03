Orlen: 6 mln zł dla 11 szpitali na walkę z epidemią

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że w ramach walki z koronawirusem 6 mln zł z korporacyjnej Fundacji Orlen trafi w najbliższych dniach do 11 szpitali z oddziałami zakaźnymi. Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej.

PKN Orlen informował ostatnio, że kupił 5 tys. maseczek ochronnych, które przekaże Agencji Rezerw Materiałowych. Spółka podawała, że chodzi o maseczki, które mają certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i zostaną rozdystrybuowane przede wszystkim do placówek ochrony zdrowia.



We wtorek prezes PKN Orlen podał również, że w ciągu 10 dni od rozpoczęcia produkcji na stacje paliw tej spółki trafiło już ponad 710 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk.



Produkcja tego płynu, o działaniu wirusobójczym, ruszyła 12 marca w spółce zależnej płockiego koncernu - Orlen Oil w Jedliczu. W pierwszej kolejności produkt ten trafił do Agencji Rezerw Materiałowych - było to dotychczas ok. 500 tys. litrów.



Na początku zeszłego tygodnia prezes PKN Orlen zapowiedział, że spółka Orlen Oil zwiększy wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk - w marcu łącznie do 2,5 mln litrów, a w kwietniu do 4,5 mln litrów. W chwili rozpoczęcia wytwarzania tego produktu wydajność wynosiła tam ok. 750 tys. litrów tygodniowo.



Obajtek informował wcześniej, że 16 marca w Orlen Oil uruchomiona została druga linia produkcyjna, co pozwoli na wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniach litrowych i w cenie 15 zł za sztukę.

