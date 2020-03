Miliony złotych na modernizację dróg krajowych

Minister infrastruktury zatwierdził 10 programów inwestycyjnych dotyczących dróg krajowych. Ich wartość łączna to 582 mln zł. Dzięki tym pieniądzom poprawi się m.in. bezpieczeństwo drogowe w siedmiu województwach – lubuskim, opolskim, małopolskim, podlaskim, wielkopolskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Informację podało Ministerstwo Infrastruktury. Pieniądze pójdą na rozbudowę dróg i wzmocnienie ich nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budowę przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczenie przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym i wyprowadzenie ruchu drogowego z obszarów zabudowanych.



W woj. lubuskim między 2023 a 2025 r. przy DK 92 w pobliżu m. Wilkowo powstanie nowy wiadukt nad PKP. W latach 2022-23 rozbudowana zostanie DK 27 na odc. Wilkanowo – Zielona Góra. Między 2024 a 2027 r. przebudowana zostanie DK 27 na odc. Świdnica – Wilkanowo



W woj. opolskim do 2021 r. zbudowane mają być ekrany akustyczne w ciągu DK 88 w m. Sieroniowice. Woj. małopolskie zyska rozbudowaną DK 28 na odc. Nowy Sącz – Ropa i Ropa – granica woj. małopolskiego. Okres realizacji to 2024–27.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Województwo podlaskie do 2022 ma mieć nową DK 16 na odc. Giby – Ogrodniki. W Opolskiem do 2029 r. wybudowana zostanie obwodnica Kamionnej. W woj. śląskim do 2022 r. powstaną zabezpieczenia przeciwhałasowe wzdłuż DK 86 w Będzinie.Woj. zachodniopomorskie już w przyszłym roku zyska przebudowany przepust w ciągu DK 20 w miejscowości Chociwel.