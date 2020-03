Na uroczystości w Smoleńsku pojedzie „delegacja czysto państwowa”

Na uroczystości rocznicowe do Smoleńska pojedzie delegacja czysto państwowa, obejmująca osoby pełniące funkcje publiczne, m.in. premier, jego współpracownicy, przedstawiciele klubów – poinformował wicepremier Jacek Sasin. Według niego zamiar udania się do Smoleńska miał Jarosław Kaczyński.

Minister aktywów państwowych pytany był w Radio Zet o to, kto 10 kwietnia poleci do Smoleńska.



– Jesteśmy zmuszeni w tej sytuacji ograniczyć tę delegację, bo nie możemy też narażać osób, które mogłyby, a raczej powinny uczestniczyć w tej delegacji. Mam przede wszystkim na myśli rodziny – zarówno rodziny katyńskie, jak i rodziny tych, którzy zginęli 10 lat temu w Smoleńsku – zaznaczył wicepremier.



Dodał, że często są to osoby starsze, należące do grupy najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. – Nie można podejmować takiego ryzyka i takiej odpowiedzialności, żeby one mogły w tych uroczystościach uczestniczyć – podkreślił.



– Dlatego to będzie delegacja czysto państwowa, obejmująca osoby pełniące funkcje publiczne: pan premier, współpracownicy pana premiera, parlamentarzyści, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych – wymienił minister. Dodał, że ma to być delegacja niespełna 50-osobowa.

Pytany, czy do Smoleńska uda się prezes PiS Jarosław Kaczyński, Sasin powiedział, że „taki był zamiar pana prezesa”. Zastrzegł, że sytuacja jest dynamiczna, a on się tymi kwestiami nie zajmuje na co dzień. Podkreślił, że w delegacji przewidziano możliwość uczestniczenia przedstawicieli wszystkich sił politycznych w parlamencie, a szefowie klubów, partii będą wskazywali uczestników tych delegacji.



Sasin na pytanie, czy taki wyjazd będzie bezpieczny, ze względu na koronawirusa odparł, że „koronawirus jest wrogiem niewidocznym”.



– Wiemy, że bardzo trudno jest z nim walczyć, ale gdybyśmy przyjęli założenie, że mamy zupełnie odstąpić od wszystkiego, to nie możemy takiego założenia przyjąć, bo ludzie chodzą do pracy i muszą chodzić do pracy. Musimy podtrzymywać produkcję – stwierdził.



– Podjęliśmy decyzję, że również ta 10. rocznica katastrofy smoleńskiej i również 80. rocznic zabrodni katyńskiej, to jest takie wydarzenie w dziejach naszego narodu, że ono nie może przejść zupełnie niezauważone – ocenił wiceminister.

– Stąd ograniczone, bez wielkich zgromadzeń, również tam na miejscu, bez jakiś szczególnych uroczystości, ale w tym wymiarze, chociaż takim, to uczczenie pamięci tych ofiar musi nastąpić – powiedział w rozgłośni radiowej.Sasin odpowiedział też na pytanie o zgodę strony rosyjskiej na delegację. – Z tego, co wiem, jesteśmy właśnie na etapie notyfikowania stronie rosyjskiej wszystkich szczegółów tego wyjazdu, również składu delegacji, bo to jest niezbędne. W tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby takiej zgody miało nie być – powiedział.Dodał, że to nie jest pierwszy kontakt w ze stroną rosyjską w tej sprawie – wcześniej była odpowiednia wymiana informacji. – Mieliśmy ze strony rosyjskiej zapewnienie, że ta delegacja może się udać do Katynia i Smoleńska i te uroczystości w tak ograniczonej formie mogą się odbyć – poinformował w studiu Radia Zet.