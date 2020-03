Hiszpańskie media nas chwalą. „Co powiedzą ci, którzy oskarżali Polskę o »wadliwą« demokrację?”

„Podczas gdy rząd Hiszpanii i lewicowe media utrzymują, że epidemia koronawirusa zaskoczyła wszystkie rządy, rzeczywistość wskazuje na coś innego” – wskazuje hiszpański portal outono.net. W artykule porównuje wpływ decyzji podejmowanych przez rządy Polski i Hiszpanii na rozwój epidemii koronawirusa w obu krajach. Zdaniem portalu nie ma wątpliwości, że decyzje polskich władz były bardzo dobre.

Bloger Elentir w artykule pt. „Różnice w rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce i w Hiszpanii: skutki zaniechań politycznych” ocenia, że po 20 dniach od wybuchu epidemii można przeanalizować, czy odmienne reakcje na kryzys ze strony obu rządów wpłynęły na częstotliwość zachorowań na COVID-19 w obu krajach.



Autor popularnego bloga „Contando Estrelas” podkreślił, że Hiszpania liczy tylko o 20 proc. ludności więcej od Polski: „Polska liczy 38,43 mln mieszkańców, tj. 8 mln mniej niż Hiszpania. Ale, co ważne, to Hiszpania ma aż o 350 proc. więcej zmarłych z powodu koronowirusa”.



Elentir przypomina następujące fakty: 20 marca w Polsce było ponad 20 potwierdzonych zakażonych i żadnego zmarłego, podczas gdy Hiszpania dużo wcześniej, bo 27 lutego, miała 20 zakażonych i 1 zmarłego. Przypomniał, że 8 marca, kiedy w Hiszpanii było już 647 zarażonych i 17 zmarłych, socjalistyczny rząd Pedro Sancheza zezwolił na manifestacje feministyczne w wielu miastach i na mecze piłki nożnej, które zgromadziły tysiące kibiców.

Polska po 13 dniach od stwierdzenia 20 przypadków zakażonych, miała 749 zainfekowanych i 8 zmarłych. W tym samym czasie, Hiszpania liczyła już 1695 zarażonych (126 proc. więcej od Polski) i 36 zmarłych (350 proc. więcej od Polski), przy tylko 20,81 proc. większej liczbie ludności.

Elentir podkreślił, że ten kalendarz świadczy o ogromnych różnicach w decyzjach podejmowanych przez oba rządy, a przede wszystkim w czasie ich podejmowania. „Kluczem jest dalekowzroczny, przewidujący rząd” – podkreślił.



„Czas odpowiedzi jest fundamentalny dla hamowania epidemii, a był on całkowicie odmienny w obu krajach” – zauważył. I podał przykłady:



– rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaczął podejmować działania jeszcze przed potwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia, podczas gdy rząd Hiszpanii nie podszedł do zagrożenia poważnie do czasu, kiedy było już 30 zmarłych,



– Polska po sześciu dniach podjęła pierwsze decyzje o ograniczeniu ruchu granicznego, rząd Hiszpanii potrzebował na to 17 dni,



– Polska zabroniła zgromadzeń publicznych, mając 18 zarażonych (i żadnego zmarłego), Hiszpania udzielała zgody na manifestacje feministyczne przy 674 zarażonych i 17 zmarłych,

– Polska zamknęła szkoły przy 25 zakażonych, w Hiszpanii szkoły pozostawały otwarte przy 3 tys. zarażonych i 84 zmarłych.



„Działania rządu Pedro Sancheza były nieodpowiedzialne, niekompetentne i nieostrożne, a jego brak samokrytyki jest oburzający” – napisał. Zdaniem hiszpańskiego blogera „tak samo oburzające jest to, że lewicowe środki masowego przekazu nie przyznają, iż zarządzanie socjalistyczno-komunistycznego rządu było złe, gdyż proszą o pomoc publiczną dla zrekompensowania utraty środków finansowych z reklam, co jest bezwstydną formą służalstwa”.

