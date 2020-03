„Z powodu dezynfekcji przesyłka wymaga dopłaty”. Oszustwo na koronawirusa

Kobieta otrzymała SMS z informacją, że jej przesyłka z powodu koniecznej dezynfekcji wymaga niewielkiej dopłaty. – Czekała na książki. W dobie epidemii nawet nie zdziwił ją taki SMS – mówi nam nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik KWP w Białystoku. W efekcie z jej konta zniknęło 35 tys. zł.

29-latka z Białegostoku padła ofiarą oszustów. Dostała SMS o konieczności dopłaty do przesyłki, na którą faktycznie czekała. W wiadomości przekazano jej, że musi przelać 1,2 zł.



Opłata wiązała się z koniecznością dezynfekcji paczki. W wiadomości był też link przekierowujący do płatności. Kobieta skorzystała z niego. – Kiedy robiła przelew, nie zauważyła, że opiewa on na 35 tys. zł – wyjaśnia nadkomisarz Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.



Strona, na którą została przekierowana, była fałszywa, a informacje dotyczące loginu i hasła do jej konta trafiły do cyberprzestepców. To właśnie oni wykonali przelew, a właścicielka konta tylko potwierdziła transakcję przy pomocy hasła SMS-owego, który przesłał jej bank.



Na szczęście kobieta sprawdziła konto. Wtedy przekonała się, że zniknęła z niego spora suma. Natychmiast powiadomiła policję.



– Szybkość reakcji w takich chwilach jest kluczowa – mówi nam asp. Marcin Gawryluk. Dzięki temu policjanci zwalczający przestępstwa w cyberprzestrzeni zatrzymali transakcję i pieniądze wróciły do właścicielki.

źródło: portal tvp.info

Funkcjonariusz wyjaśnia, że przestępcy wysyłają tysiące takich wiadomości, licząc na ufność ofiar. A w dobie epidemii niemal każdy czeka na jakąś paczkę. Policja przestrzega więc przed otwieraniem wiadomości od nieznanych nadawców i korzystania z przesyłanych przez nich linków.– Jeśli już coś takiego się zdarzy, trzeba natychmiast powiadomić policję i bank – dodaje nadkomisarz Tomasz Krupa.