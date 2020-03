Najbogatszy człowiek świata prosi o pieniądze w związku z epidemią

Szef Amazona i najbogatszy człowiek świata Jeff Bezos — którego majątek szacuje się na ponad 130 mld dolarów — zorganizował zbiórkę pieniędzy na fundusz pomocy dla pracowników Amazona, dotkniętych kryzysem z powodu pandemii koronawirusa.

Bezos postanowił zorganizować zbiórkę dla pracowników giganta, który w czasie światowej pandemii radzi sobie całkiem dobrze. Jeszcze kilka dni temu Amazon informował, że z powodu natłoku zamówień wywołanych pandemią zatrudni w USA dodatkowo 100 tys. osób.



Jego firma dostosowała się też do sytuacji — będzie teraz wysyłać tylko środki medyczne, artykuły gospodarstwa domowego i środki czystości.



Amazon jest już teraz drugim co liczby zatrudnionych osób pracodawcą, którego centrala znajduje się w USA, po Walmarcie, i ma na całym świecie blisko 800 tys. pracowników.



Mimo to szef giganta i najbogatszy człowiek świata postanowił zorganizować publiczną zbiórkę dla swoich pracowników, którzy najbardziej odczuwają skutki kryzysu. Po takim ruchu zalała go fala krytyki. Wskazywano, że czymś niestosownym w dobie kryzysu jest proszenie o pieniądze przez firmę, która notuje ostatnio tak wysokie zyski.

