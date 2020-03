Apel o oddawanie krwi w czasie epidemii. Kto może być teraz krwiodawcą?

Panująca epidemia koronawirusa nie zmniejsza, lecz zwiększa zapotrzebowanie na krew. Wielu dawców ze względu na chorobę lub zakażenie została zdyskwalifikowana. Oddawanie krwi jest jednak nadal bezpieczne.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak podano na stronie krew.info, szalejąca epidemia koronawirusa zwiększa zapotrzebowanie na krew. Wielu potencjalnych dawców nie może zostać zakwalifikowana ze względu na występujące u nich objawy zakażenia.



Na stronie zaapelowano, by do punktów oddawania krwi nie zgłaszały się osoby, które przechodzą przymusową kwarantannę. Krwi nie powinny oddawać osoby, które mają następujące objawy: gorączka, suchy kaszel, płytki oddech/duszności, ból mięśni, zmęczenie, ból gardła.



Ci, którzy oddali krew, a nie wiedzieli, że w danym momencie są chorzy, a u których w ciągu 14 dni zostanie potwierdzone zakażenie koronawirusem, proszeni są o zgłaszanie tego w regionalnych centrach krwiodawstwa.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: krew.info

Na stronie poinformowano, że Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują u dawców badań na wykrycie wirusa SARS-SoV-2. „Dawca w poczuciu odpowiedzialności samodzielnie dyskwalifikuje się i nie przychodzi do centrum, jeżeli należy do którejś z w/w grup dawców, którzy podlegają wykluczeniu. Zwracamy się również do dawców z prośbą o nieprzychodzenie do punktu krwiodawstwa z osobami trzecimi; zwłaszcza dziećmi” — zaapelowano.Na razie ma dowodów ani potwierdzonego przypadku na to, że wirusy z koronawirusów mogą być przekazane biorcy w trakcie transfuzji krwi w szpitalu.