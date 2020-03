Madryt zmienia lodowisko w kostnicę i zamyka zakłady pogrzebowe

Hiszpania próbuje poradzić sobie z rosnącą w zastraszająco szybkim tempie liczbą zgonów spowodowanych koronawirusem. Pod tym względem kraj znajduje się na trzecim miejscu na świecie, za Włochami i Chinami. Z powodu „braku środków ochronnych dla pracowników” i braku miejsc burmistrz Madrytu zapowiedział konieczność zamknięcia miejskich zakładów pogrzebowych. By pomieścić ciała ofiar w stołecznej dzielnicy Hortaleza, na tymczasową kostnicę zamieniono ogromne lodowisko, znane jako Ice Palace – informuje CNN.

Miejscowe władze podkreślają, że przekształcenie lodowej areny jest „tymczasowym i nadzwyczajnym środkiem”, mającym na celu „zmniejszenie bólu rodzin ofiar” i załagodzenia sytuacji w madryckich szpitalach.



Ciała osób zmarłych z powodu COVID-19 są transportowane do Ice Palace przez specjalne jednostki ratunkowe.



Miejskie przedsiębiorstwo pogrzebowe w Madrycie zarządza 14 cmentarzami, dwoma zakładami pogrzebowymi i dwoma krematoriami. W poniedziałek spółka poinformowała, że wstrzymuje odbiór ciał zmarłych.

