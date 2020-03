W południe zabiły dzwony. Modlitwa „Ojcze Nasz” za cierpiących przez koronawirusa

W samo południe w polskich kościołach zabiły dzwony w intencji ustania epidemii. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaprosił do włączenia się w modlitwę za chorych, zmarłych i za służby medyczne. To odpowiedź na apel papieża Franciszka.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i trzy razy »Zdrowaś Maryjo« w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych” – napisał w komunikacie metropolita poznański.



Wierni – w różnych częściach kraju – włączyli się we wspólną modlitwę, o co zaapelował przewodniczący KEP. „Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy” – namawiał.



Na prośbę abp. Gądeckiego w kościołach w o godz. 12 zabiły dzwony.



Południowa modlitwa była odpowiedzią na apel Franciszka, który w niedzielę poprosił chrześcijan, aby odmówić wspólnie modlitwę „Ojcze nasz”.



– W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego, odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus – powiedział papież w niedzielę po modlitwie „Anioł Pański”.



– Dlatego zachęcam wszystkich do odmówienia „Ojcze nasz” w środę 25 marca w południe – dodał.

#PopeFrancis will recite the Our Father in the Apostolic Library today at 12 PM Rome time to pray for an end to the #coronavirus pandemic. The prayer will be live streamed on our Facebook page and on the Vatican News website. https://t.co/b0QPaeaBEU pic.twitter.com/JUWLOE9bd1