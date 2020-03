Kolejny pacjent wyzdrowiał. Nie ma już koronawirusa

Mężczyzna, który był zarażony koronawirusem, hospitalizowany w cieszyńskim Szpitalu Śląskim, opuścił placówkę. Badania jego próbki dały wynik ujemny — powiedziała rzecznik szpitala Ewa Herman.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



— Jedna osoba opuściła szpital. To mężczyzna, jeden z pierwszych trzech hospitalizowanych. Jego wynik jest ujemny — powiedziała Ewa Herman.



Mężczyzna był pierwszym pacjentem w Cieszynie, w którego w organizmie potwierdzona została obecność SARS-CoV-2. Wrócił z Niemiec. Dwa i pół tygodnia temu trafił do szpitala. Później potwierdzona została obecność koronawirusa u jego żony i dziecka. Oni również trafili do cieszyńskiej placówki.



Ewa Herman od początku hospitalizacji trojga osób mówiła, że są w dobrym stanie.

#wieszwiecej Polub nas