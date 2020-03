Ostatnie pożegnanie księdza Piotra Pawlukiewicza [TRANSMISJA]

Ksiądz prałat Piotr Pawlukiewicz, ceniony duszpasterz, kaznodzieja i rekolekcjonista, kapłan archidiecezji warszawskiej w środę zostanie pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. O godz. 11 rozpocznie się msza pogrzebowa w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, której będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz wraz z abp. Józefem Górzyńskim, metropolitą warmińskim. Nabożeństwo z uwagi na obostrzenia odbędzie się tylko z udziałem najbliższych. Prałat zmarł w nocy z piątku na sobotę w wieku 59 lat.

Ks. Pawlukiewicz zostanie pochowany w grobowcu duchownych Archidiecezji Warszawskiej.



Zgodnie z wymogami stanu epidemicznego, nie będzie można bezpośrednio uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych w kościele Nawiedzenia NMP w Warszawie ani na Cmentarzu Powązkowskim, poza wąskim gronem najbliższej rodziny i duchownych.



Archidiecezja przekazała, że „metropolita warszawski zaprosił wszystkich chcących pożegnać ks. Pawlukiewicza na Mszę św. do kościoła akademickiego św. Anny w pierwszą niedzielę po ustaniu epidemii, na godz. 15”.



W środę portal Archidiecezji Warszawskiej przeprowadzi transmisję na żywo z mszy św. i pochówku na cmentarzu. Wideo będzie dostępne także na portalu tvp.info.





Homilię wygłosi ksiądz Bogusław Kowalski, przyjaciel księdza Pawlukiewicza. Jak wspomina, był to kapłan o wielkich talentach.– On miał charyzmat łączenia ewangelii z życiem, dar trafiania w samo sedno, jak rzadko kto. Jego zmysł ewangeliczny, duszpasterski, pomysły, dar nieprzeciętny, jaki wielu ludzi ma w innych dziedzinach, no to Piotrek miał taki dar od Boga właśnie z pozycji duszpastersko-kaznodziejskiej – mówił ks. Kowalski.

Ks. Piotr Pawlukiewicz urodził się 10 kwietnia 1960 r. w Warszawie. 2 czerwca 1985 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego pracował przez dwa lata jako wikariusz w parafii pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo w Otwocku. Studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, homiletykę w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.



Był redaktorem archidiecezjalnego radia Józef w Warszawie. Prowadził mi.in. audycję „Katechizm poręczny”, w której odpowiadał na pytania słuchaczy o praktyczne aspekty wiary. Odbiorcy wielokrotnie mogli słuchać homilii księdza Piotra Pawlukiewicza podczas niedzielnych mszy świętych transmitowanych z bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Rekolekcje głosił w wielu miastach Polski, a także dla środowisk polonijnych, m.in. w Sztokholmie, Londynie, Dortmundzie, Zurychu, Bernie, Rzymie i Budapeszcie.



Duchowny był także kapelanem kaplicy w Sejmie RP, wykładowcą homiletyki i duszpasterstwa rodzin w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W ostatnich latach zmagał się z chorobą Parkinsona.