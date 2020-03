Dania rozpoczęła przygotowania budowy Baltic Pipe. To szansa dla Polski

W Danii ruszyły przygotowania do budowy gazociągu Baltic Pipe, a koniec takich prac widać już w Polsce – podał inwestor Gaz-System. W pobliżu duńskiego wybrzeża rozpoczęto działania nad zmianą lokalizacji dróg na terenie, na którym gazociąg ma się połączyć z częścią lądową. Baltic Pipe jest szansą dla Polski na uniezależnienie się od złóż rosyjskich.

W Polsce prace przygotowawcze na obszarze, na którym ma się pojawić plac budowy, już się kończą. Polski odcinek ma powstać na trasie Niechorze-Płoty. Działania w woj. zachodniopomorskim obejmą plac budowy, tunel umożliwiający ominięcie plaży, a także klify i wydmy.



Zakończenie budowy gazociągu Baltic Pipe zaplanowano na październik. Miałby on umożliwić przesyłanie do naszego kraju do 10 mld m sześc. gazu ziemnego. Dzięki temu Polska mogłaby się uniezależnić od gazu z Rosji.

#wieszwiecej Polub nas