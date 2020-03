Żołnierze wracają do służby na czas kryzysu

„Mł. chor. Łukasz Sikora i st. sierż. Krzysztof Pluta – do wczoraj żołnierze rezerwy – na własny wniosek zostali przywróceni do okresowej służby wojskowej. Od dziś cały wysiłek po raz kolejny kierują na służbę Ojczyźnie, ponownie są jednymi z nas” – poinformowało WOT we wpisie na Facebooku.

W ramach operacji „Odporna Wiosna” żołnierze będą budować kompetencje z zakresu medycyny i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej. Tym samym będą odciążać personel medyczny i działać jako „pierwsi ratownicy” w sytuacjach, kiedy medycy ze szpitali będą zajęci na polu walki z koronawirusem.



„Mł. chor. Łukasz SIKORA „SIKOR” jako pierwszy żołnierz polskich sił specjalnych, tworzył pilotażową edycję kursu, który jest obecnie standardem wyszkolenia medyków sił specjalnych koalicji NATO. Sierż.” – napisano w komunikacie na Facebooku.



„Krzysztof PLUTA „WIR” to pierwszy w Polsce absolwent kursu Special Operations Combat Medic (SOCM) elitarnej szkoły JSOMTC dla medyków sił specjalnych USA” – dodano.





