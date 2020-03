Śmierć kolejnego zarażonego koronawirusem. To 59-letni ksiądz

Zmarł ks. Roman Kopacz, proboszcz parafii Drwinia w powiecie bocheńskim. Miał 59 lat. Kapłan był zarażony koronawirusem, natomiast nie wiadomo jeszcze na pewno, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci — poinformował ks. Ryszard Stanisław Nowak, rzecznik prasowy biskupa tarnowskiego.

Zmarł kolejny pacjent zakażony koronawirusem W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym, zmarł w nocy pacjent zakażony... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Księża z parafii należących do dekanatu Uście Solne są objęci kwarantanną, gdyż mieli kontakt ze zmarłym kapłanem podczas dekanalnego spotkania formacyjnego, dotyczącego m.in. organizacji pracy duszpasterskiej w dekanacie w obecnej sytuacji.



Ks. Roman Kopacz urodził się 27 lutego 1961 r. w Jaśle. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w Tarnowie.



Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Gręboszów (od 26 czerwca 1986 r.), Bobowa (od 23 sierpnia 1989 r.) i Szczepanowice (od 1 września 2006 r.). Od 1991 do 1999 r. pracował jako misjonarz na Ukrainie. 2 października 2000 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w Przybysławicach.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI

1 lipca 2007 r. otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Drwini. Ponadto sprawował obowiązki notariusza dekanatu Uście Solne i dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin w tymże dekanacie.Informacje o dacie pogrzebu zostaną podane w późniejszym czasie.