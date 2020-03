Ardanowski: Unia Europejska jest niewydolna

Dotychczasowe działania UE ws. koronawirusa pokazały, że jest ona niewydolna; decyzje są spóźnione i nieadekwatne do sytuacji, pandemia obnażyła powolność reakcji i biurokracji. Dziś potrzebne są szybkie i zdecydowane decyzje – mówi „Gazecie Polskiej” minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

W rozmowie z tygodnikiem szef resortu rolnictwa zapewnił, że dzięki ciężkiej pracy rolników mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe.



Dopytywany, czy nie zostaniemy z nadwyżką żywności - a co za tym idzie – spadną ceny i rolnicy będą musieli oddawać produkty za półdarmo, Ardanowski przyznał, że jest takie niebezpieczeństwo.



„Jednak transport żywności się odbywa. Z pewnością najtrudniejsza sytuacja dotyczyć będzie sektora wołowiny - 80 proc. mięsa jest eksportowane. Co do cen płaconych hodowcom, to mówiłem już niejednokrotnie, że ze względu na rozproszenie i brak powiązań z przetwórstwem rolnicy są najsłabszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym” – przypomniał.



Minister rolnictwa podkreślił, że „przejawy wybujałej chęci wzbogacenia się poprzez niskie ceny oferowane rolnikom i wysokie ceny dla konsumentów będą z całą surowością tępione”. „Służby kontrolne państwa już działają” – zapewnił.

Ardanowski ocenił także dotychczasowe działania UE ws. koronawirusa. Według niego, pokazały one, że Unia jest niewydolna.„Decyzje są spóźnione i nieadekwatne do sytuacji. Słychać to coraz częściej ze wszystkich stron. Pandemia obnażyła powolność reakcji i biurokracji. Dziś potrzebne są zdecydowane decyzje. Jestem przekonany, że komisarz Janusz Wojciechowski szybko poinformuje o planowanych działaniach. Teraz na pierwszym miejscu jest walka z epidemią, walka o zdrowie i życie ludzi” – stwierdził.