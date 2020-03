Rekolekcje wielkopostne w TVP3 poprowadzi je znany dominikanin

Modlitwa, sakrament pokuty i pojednania oraz wartość Kościoła w życiu chrześcijanina to tematy, których dotyczyć będą rekolekcje wielkopostne emitowane w TVP3. Nauki wygłosi znany dominikanin o. Jacek Salij. Rekolekcje będą emitowane od 25 do 27 marca o godz. 20.40 w ogólnopolskim paśmie.

W tym roku z uwagi na epidemię koronawirusa wierni nie mają możliwości uczestniczenia w tradycyjnych rekolekcjach wielkopostnych w parafialnych kościołach. Biskupi w dokumentach dotyczących pandemii zachęcili do przeżywania tego czasu w łączności duchowej ze wspólnotą Kościoła przez środki społecznego przekazu i transmisje internetowe.



Ogólnopolską propozycją rekolekcji są trzy 20-minutowe konferencje, które wygłosi znany rekolekcjonista, dominikanin o. Jacek Salij.



Każde z trzech spotkań będzie poświęcone innej tematyce. Pierwsza konferencja będzie dotyczyć modlitwy, druga – przygotowania do sakramentu pokuty, a przede wszystkim warunków pokuty. Ostatnia nauka, zatytułowana „Za co kocham Kościół”, przybliży duchową wartość tej wspólnoty w życiu chrześcijanina.



Rekolekcje zostały nagrane w kaplicy klasztoru dominikanów w Warszawie.



Oprócz rekolekcji telewizyjnych wiele propozycji jest dostępnych w radiu i internecie. Informacje o nich znajdują się najczęściej na stronach diecezji i parafii. Listę transmisji rekolekcji z całej Polski można znaleźć m.in. na stronie Episkopatu.





