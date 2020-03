Reprezentantka Szkocji w curlingu wróciła do pracy jako pielęgniarka

Reprezentantka Szkocja w curlingu Vicky Wright wróciła do pełnoetatowej pracy jako pielęgniarka na nocnej zmianie – poinformowały brytyjskie media. Powodem decyzji jest chęć niesienia pomocy osobom zainfekowanym koronawirusem.

Niedawno Wright wywalczyła z drużyną klubową mistrzostwo kraju, zaś z kadrą narodową udała się do Kanady na mistrzostwa świata, by rywalizować m.in. o olimpijską kwalifikację. Szybko jednak wróciła do Szkocji, bowiem ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa zawody zostały odwołane.



Z zawodu curlerka Wright jest pielęgniarką, ale od zeszłego roku postawiła wszystko na sport, starając się sięgnąć po „bilet” na igrzyska w Pekinie w 2022 r. W obecnej sytuacji wszystko się zmieniło.



– Widzę, co się dzieje i że istnieją znacznie ważniejsze sprawy niż wydarzenia sportowe. Po powrocie do domu skontaktowałam się z moim przełożonym i powiedziałam, że jestem gotowa zrobić, co w mojej mocy, aby pomóc – stwierdziła Wright.



Kobieta pracuje na nocnej zmianie w szpitalu Forth Valley w pobliżu miasta Stirling. Podkreśliła, że teraz „będzie grała swoją rolę w znacznie większym zespole”.

