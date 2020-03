Zmarł kolejny pacjent zakażony koronawirusem

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym, zmarł w nocy pacjent zakażony koronawirusem. To niejedyna śmierć tej nocy w tej placówce, ale na razie nie wiadomo, czy kolejny zmarły był zakażony nowym patogenem.

Najnowsze dane: 17 nowych zakażeń koronawirusem Badania laboratoryjne potwierdziły koronawirusa u kolejnych 17 osób; łączny bilans wzrósł we wtorek wieczorem do 901 przypadków – podało... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka poinformowała, że zmarły z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem to mężczyzna w średnim wieku, który przez kilka dni był leczony na OIOM-ie. To 11. ofiara epidemii w naszym kraju.



– W nocy zmarł też starszy mężczyzna, który trafił do szpitala wieczorem. Nie wiadomo, czy był zakażony koronawirusem, dopiero pobrano od niego wymazy – powiedziała Małecka.

#wieszwiecej Polub nas