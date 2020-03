Powrót do normalności. Po trzech dniach zmiana w stołecznej komunikacji

W poniedziałek decyzją prezydenta stolicy komunikacja miejska w czasie epidemii działała trybem weekendowym. Okazało się, że spowodowało to tłok, pasażerowie przebywali bardzo blisko siebie, narażają się na potencjalne ryzyko zakażenia. Po fali krytyki komunikacja powróciła do normalnego trybu. Takiego tłoku już dziś rano nie było — informują nas czytelnicy.

Od poniedziałku komunikacja miejska w Warszawie kursowała według rozkładu weekendowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyjaśniał wtedy, że z transportu publicznego korzysta coraz mniej warszawiaków — od około 20 do 30 proc. dotychczasowej średniej.



Dlatego — zdaniem prezydenta — można było ograniczyć kursowanie autobusów, tramwajów i metra, przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności związanych z ochroną przed przenoszeniem koronawirusa. W ocenie władz stolicy nie ma również przesłanek do tego, by wprowadzić darmowy transport publiczny.



Taka decyzja prezydenta Warszawy spotkała się z falą krytyki. Wielu polityków, dziennikarzy, internautów pisało, że to świadome narażanie w obliczu epidemii.



We wtorek rząd poinformował, że w związku z coraz liczniejszymi zachorowaniami, wprowadzone zostaną nowe obostrzenia — m.in. zakaz wychodzenia z domu bez wyraźnej potrzeby, zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób, a także — co dotyczy komunikacji publicznej — w autobusach, tramwajach i metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

Z decyzją rządu przyszła też decyzja stołecznego ratusza — po trzech dniach komunikacja będzie funkcjonowała jednak w trybie dnia powszedniego. Nasi czytelnicy informują, że rano w komunikacji zrobiło się znacznie mniej tłoczno.