„Jeśli traficie do szpitala, kto zaopiekuje się waszym pupilem?”. Apel o pomoc dla schronisk

Narodowa kwarantanna i związane z nią obostrzenia odbijają się także na pracy schronisk dla zwierząt. Jak przyznaje Małgorzata Brzezińska z fundacji dla szczeniąt „Judyta”, takie organizacje znalazły się „pod ścianą” i mają problemy nawet, by wyżywić swoich podopiecznych. Na co najmniej dwa miesiące wstrzymano adopcje. Pojawił się apel, by wesprzeć działalność schronisk karmą dla zwierząt i by odpowiedzialnie spędzać czas z podopiecznymi. – Jeśli traficie do szpitala, kto zaopiekuje się waszym pupilem? – pyta Brzezińska.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

#wieszwiecej Polub nas