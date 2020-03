Zakaz wstępu do Lasu Kabackiego? Złożono interpelację

Warszawski radny PiS Mateusz Rojewski przesłał do burmistrza Ursynowa interpelację dotyczącą zamknięcia Lasu Kabackiego. Tłumaczy to epidemią koronawirusa, która nie odstrasza spacerowiczów i miłośników grillowania.

Ładna, wiosenna pogoda zachęca do spacerów, joggingu czy grillowania. Chętnych nie powstrzymują apele o pozostanie w domach. W Warszawie wiele osób obchodzi zalecenia i wybiera się do Lasu Kabackiego.



Radny Rojewski złożył interpelację do burmistrza Ursynowa, w której domaga się zamknięcia popularnego miejsca wypoczynku warszawiaków.



– Niestety, ale w obliczu pandemii i realnego zagrożenia życia i zdrowia wszyscy powinniśmy prewencyjnie izolować się od innych osób oraz unikać zgromadzeń i tłumów, a z tymi właśnie mamy do czynienia w ostatnich dniach w Lesie Kabackim – zwrócił uwagę.



– Nie po to zamknięto instytucje i punkty usługowe, aby wszyscy gromadzili się teraz na polance lasu przy grillu. Zachowujmy się rozsądnie i przestrzegajmy zaleceń i wytycznych – to najlepsza broń na epidemię – zaapelował Rojewski.

